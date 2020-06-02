Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер (50–0, 27 KO) покроет все расходы на похороны убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
«Он, вероятно, разозлится на меня за то, что я сказал это, но да, Мейвезер оплатит похороны», – заявил генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе.
Эллербе добавил, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях связывался с семьей Флойда, и они приняли предложение непобежденного боксера.
«Флойд делает подобные вещи на протяжении 20 последних лет», – сказал Эллербе, добавив, что Мейвезер не хотел бы говорить о своем поступке.
В 2011 году Мейвезер уже оплачивал похороны Хенаро Эрнандеса – боксера, в бою с которым Флойд выиграл свой первый чемпионский титул в 1998-м.
Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.