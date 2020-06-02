Чисора назвал бой с Усиком большим шагом

Новости спорта:Боксер с нетерпением ждет встречи с украинцем

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком.

"Бой с Усиком – это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров P4P в мире. Это он, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из самых лучших парней. Я взволнован этим, я как пацан в канун Рождества.

Он новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому мы будем стараться изо всех сил. Я собираюсь попытаться сбить его темп. Я буду повсюду, как сыпь у ребенка", – сказал Чисора.