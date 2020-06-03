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Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо

Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
10:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мега-поединок может пройти в Бахрейне.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о начавшихся переговорах о поединке между Теренком Кроуфордом (36-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Поединок может состояться осенью в Бахрейне.

Бой Кроуфорд - Пакьяо ожидается фанатами несколько лет. Оба боксера владеют поясами в полусреднем весе – Кроуфорд WBO, а Пакьяо WBA. Арум представляет интересы Кроуфорда, но долгое время работал и с Пакьяо.

"Мы надеемся устроить бой Кроуфорда с Пакьяо в этом году. Вместе с нашими друзьями из MTK мы ведем серьезные переговоры о проведении крупных поединков в Бахрейне с компанией шейхов, связанной с боксом.

Вскоре мы выпустим пресс-релиз о наших договоренностях. Я бы хотел организовать несколько крупных ивентов в Бахрейне. Посмотрим, как все сложится. Все желают проводить боксерские шоу до тех пор, пока не приходится тратить деньги. Однако я думаю, что в случае с Бахрейном у нас есть хорошие шансы довести сделку до ума", - цитирует Боба Арума boxingnews24.com.

Американец в последнем поединке победил Эгиса Каваляускаса, Пакьяо победил Кита Турмана в июле.

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Бокс, Боб Арум, Бокс новости, Теренс Кроуфорд.
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