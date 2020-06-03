Чисора похвалил Усика, назвав одним из лучших вне весовой категории

Новости спорта:Британец имеет стратегию на бой с украинцем.

Британский боец Дерек Чисора поделился мнением об украинце Александре Усике, с которым ему предстоит провести свой следующий поединок. По словам 36-летнего бойца, он чувствует себя ребенком на Рождество от факта встречи с Усиком.

«Для меня [бой с Усиком] — это большой шаг вперед. Я буду драться с одним из лучших бойцов pound-for-pound в мире. Считаю таким его, Сауля Альвареса и Тайсона Фьюри. Так что буду биться с одним из этих топ-парней. Я в восторге от этого, чувствую себя маленьким ребенком в канун Рождества», — заявил Чисора.

«Он новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому буду наносить мощные удары. Попытаюсь навязать ему быстрый темп. Покрою Усика со всех сторон, как детская сыпь».

Изначально бой Усика с Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне. Поединок был перенесен после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить бои в стране до конца мая из-за пандемии коронавируса. Сейчас его планируют провести в конце августа.

Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.