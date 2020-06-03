Сауль Альварес планирует громкие бои за пределами США

Новости спорта:Сауль Альварес захотел сделать свое имя еще более узнаваемым.

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) уже не рассматривает британского чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО) как основного претендента на следующий бой.

Как заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, вполне вероятно, что в сентябре Канело выступит в Японии, проведя поединок с "обычным" чемпионом WBA в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Альварес хочет проводить бои в том числе и за пределами США. И мы уже обговаривали с ним варианты проведения боя в Японии, громкого возвращения в Мексику и поездки в Британию. Он рассматривает все варианты.

Сауль хочет до завершения карьеры выступить в каждой из этих стран. Все дело в бренде. Он хочет стать еще более узнаваемой международной звездой. А для этого нужно проводить бои не только в Америке", - сообщил Гомес в интервью Sky Sports.