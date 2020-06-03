Бой Уайт - Поветкин отменен

Новости спорта:Кроме мероприятия в Манчестере перенесли еще два ивента.

Промоутерская компания Matchroom Boxing заявила о переносе и отмене своих ближайших мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, вечер бокса в Ньюкасле, запланированный на 27 июня и мероприятие в Кардиффе, которое ожидалось 11 июля, перенесли на 17 октября и 3 октября соответственно.

Кроме того компания отменила вечер бокса с участием Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) и Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), который должен был состояться 4 июля.

Болельщики, купившие билеты на события в Кардиффе и Ньюкасле смогут воспользоваться ими в новые даты или осуществить возврат. Вернуть билеты также смогут и те, кто купил их на вечер бокса в Манчестере.

Ранее сообщалось, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о намерении провести четыре боксерских ивента за месяц.