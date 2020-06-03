Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Бой Уайт - Поветкин отменен

Бой Уайт - Поветкин отменен
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Кроме мероприятия в Манчестере перенесли еще два ивента.

Промоутерская компания Matchroom Boxing заявила о переносе и отмене своих ближайших мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, вечер бокса в Ньюкасле, запланированный на 27 июня и мероприятие в Кардиффе, которое ожидалось 11 июля, перенесли на 17 октября и 3 октября соответственно.

Кроме того компания отменила вечер бокса с участием Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) и Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), который должен был состояться 4 июля.

Болельщики, купившие билеты на события в Кардиффе и Ньюкасле смогут воспользоваться ими в новые даты или осуществить возврат. Вернуть билеты также смогут и те, кто купил их на вечер бокса в Манчестере.

Ранее сообщалось, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о намерении провести четыре боксерских ивента за месяц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Кардифф, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганык оценил шансы Динамо на выход в Лигу чемпионов
02 Обладатель Золотого мяча неожиданно вернулся в футбол
03 Названы даты матчей 26-27 туров УПЛ
04 Стали известны даты и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ
05 Комментатор НБА уволился после обвинений в расизме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь