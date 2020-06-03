Арум: Планируем бой Ломаченко - Лопес на сентябрь

Новости спорта:У Ломаченко и Лопеса не будет промежуточных боев перед очным поединком.

Боксерский промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг боя украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса.

По его словам, соперники отказались от промежуточных боев, сообщает Boxingnews24.com.

"Планируем бой Ломаченко - Лопес на сентябрь. Хотим пустить на арену 2,5 тысячи зрителей. Должен сказать одно: я предлагал им провести промежуточные поединки, но они оба отказались и заявили, что не хотят боксировать с кем-либо еще", - отметил Арум.

В марте бой Ломаченко и Лопеса был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали провести 30 мая.

Непобежденный 22-летний американец стал в декабре прошлого года чемпионом мира после победы над Ричардом Комми из Ганы. Ломаченко в своем последнем поединке в августе победил британца Люка Кэмпбелла.