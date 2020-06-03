Тайсон Фьюри обозначил свои ближайшие планы

Новости спорта:Тайсон Фьюри нацелен на три поединка в 2020 году.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пока не знает, когда состоится его следующий поединок, но при этом готовится и проводит тренировки.

Британец отметил, что планирует провести еще три боя в текущем году.

"У меня нет никаких новостей, но на всякий случай я тренируюсь 4 раза в день. Хочу в этом году избить нескольких бомжей – Джошуа, Уайлдера, Уайта, а также всех остальных.

Я держу себя в форме, так что буду готов. А потом - "бум" - и они все в нокауте. Скоро увидимся", - цитирует Фьюри talkSPORT.