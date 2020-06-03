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Арум: Заключим сделку о бое Джошуа - Фьюри за один день

Арум: Заключим сделку о бое Джошуа - Фьюри за один день
15:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боб Арум не переживает по поводу контракта о поединке его подопечного с Энтони Джошуа.

Со-промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум высказался о вероятном поединке против Энтони Джошуа (23-1-0, 22 KO), обладающего поясами WBA, IBF и WBO.

Промоутер уверен, что проблем с подписанием контракта не возникнет и сделку заключат за один день.

"Если Джошуа побьет Пулева, чего я, конечно, не хочу, потому как являюсь промоутером Пулева, то мы будем двигаться прямо на бой Джошуа - Фьюри, который состоится в следующем году. Я не думаю, что переговоры будут тяжелыми. Если мы проведем личную встречу, то для заключения сделки понадобится один день.

Мы не будем играться, и мы понимаем Эдди Хирна в этом вопросе. Я много лет работал с его отцом, а поэтому мой прогноз следующий: мы заключим эту сделку за один день", - сказал Арум в комментарии Sky Sports. 

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Джошуа, Новости бокса.
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