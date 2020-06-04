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Команда Альвареса опровергла бой с украинцем

Команда Альвареса опровергла бой с украинцем
11:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эрик Гомес заявил, что у них в планах даже нет конкретной даты возвращения Альвареса.

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес опроверг слухи о переговорах с украинским боксером Сергеем Деревянченко о бое в сентябре.

"В этих слухах нет никакой правды, очень рано о чем-то говорить. На данный момент у нас даже нет даты следующего боя Канело.

До тех пор, пока бокс полностью не вернется, все зависло в воздухе. Это слухи не соответствуют действительности", - заявил Эрик Гомес в комментарии порталу Fightnews.com.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что команды Альвареса и Деревянченко ведут переговоры о поединке 14 сентября в рамках второго среднего веса.

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Сауль Альварес, Сергей Деревянченко, Канело, Эрик Гомес.
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