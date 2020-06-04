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Чисора предрекает Дюбуа большое будущее

Чисора предрекает Дюбуа большое будущее
17:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дерек отметил, что его дивизион будет процветать еще как минимум 20 лет.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора заявил, что хэвивейт в его стране сейчас находится на подъеме.

"В Лондоне сейчас очень шумно. Есть я, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Дэвид Прайс. Я уверен, что супертяжелый дивизион в Британии будет процветать еще 20-30 лет.

Кто самый перспективный? Дюбуа. Он будет потрясающим боксером. Мне нравится его отношение к спорту в целом, в том числе - к спаррингам, за которыми я время от времени наблюдал", - приводит слова Чисоры Radio Times.

Напомним, что следующим соперником Дерека должен был стать украинец Александр Усик, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Даниэль Дюбуа.
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