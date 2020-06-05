Чемпионский бой Постол - Рамирес должен состояться в первой половине августа

Новости спорта:Промоутеры обещают вскоре определиться с датой боя.

Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.

Босс Top Rank Боб Арум ожидает, что чемпионский бой Рамиреса и Постола пройдет 8 или 15 августа. Дата боя зависит и от того, как скоро украинец сможет прилететь в США и начать свой тренировочный лагерь.

"Мы уже забронировали Виктору билет на понедельник, но решили немного отложить из-за протестов. Мы бы хотели, чтобы всё немного улеглось, чтобы ситуация нормализировалась, прежде чем он полетит в США. Похоже, никаких проблем не возникнет – Виктор вскоре будет на месте.

Ждем, когда залы вновь откроются, когда к работе вернется Роуч. Как по мне, это случится уже совсем скоро. А до этого планируем арендовать на месте частный зал. Виктор наберет форму, а затем уже и карантин снимут", - говорит менеджер Постола Виктор Корнилов.

Ожидается, что Постол и Рамирес проведут бой в Калифорнии при ограниченном количестве зрителей.