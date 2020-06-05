Хирн рассказал, когда возобновятся бои в США и Великобритании

Новости спорта:Первый вечер бокса в Великобритании после карантина планируется провести 25 июля

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн планирует провести первые ивенты после пандемии коронавируса в июле этого года, причем сразу в Великобритании и США. В Великобритании первый вечер бокса планируется провести 25 июля.

Цитирует Хирна DAZN.

«Мы обсуждаем это с DAZN и планируем начать в июле или августе. Это я говорю о США, и похоже, что в Великобритании мы стартуем 25 июля. Это будет наше первое шоу. В Америке в данный момент мы сосредоточены на трех боях. Это бой (двух экс-чемпионов мира в первом полусреднем весе) Мориса Хукера и Реджиса Прогрейса, (объединительный бой и матч-реванш в первом легчайшем весе) между Хуаном Франсиско Эстрадой и Романом Гонсалесом и поединок (чемпиона в легком весе) Девина Хейни. Это три боя, с которыми мы планируем вернуться в период июля и начала сентября».