Команда Берчельта хочет боя против Ломаченко

Тренер чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта, Альфредо Кабальеро, заявил, что его команда хочет поединка против украинца Василия Ломаченко. Мексиканец готов встретиться в любой весовой категории, где будет выступать на тот момент украинец.
«Мы очень давно следим за Василием. Бой против Ломаченко — большое испытание, и мы хотим его победить, хоть в полулегкой, хоть в легкой весовой категории», — сказал Кабальеро.
Мексиканцу предстоит защитить чемпионский титул против Оскара Вальдеса. Поединок был намечен на июнь, но перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что Василий Ломаченко владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Украинец ожидает поединка против американца Теофимо Лопеса. Бой должен был состояться 30 мая, но отложен на неопределенный срок.