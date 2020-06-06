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Арум не заинтересован в поединке Фьюри с Уайтом

Арум не заинтересован в поединке Фьюри с Уайтом
11:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Менеджер не хочет, чтобы Тайсон выходил в ринг против обязательного претендента.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум планирует отменить обязательную защиту титула своего клиента против Диллиана Уайта.

"Я уже устал от того, что моих ведущих боксеров заставляют проводить бессмысленные бои против обязательных претендентов. Не хочу оскорблять Уайта, но тот факт, что он является обязательным претендентом, ничего для меня не значит".

"Если бы этот бой состоялся, то результат был таким же, как и в поединке Тайсона с Отто Валлином. Не вижу смысла в таких ивентах. Промоутерам нужно найти общий язык, чтобы все проходило на высшем уровне. После этого мы позаботимся об обязательных претендентах", - приводит слова Арума Sky Sports.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет. Его чемпионский поединок должен состояться не позднее февраля 2021 года.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Диллиан Уайт.
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