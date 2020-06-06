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Хирн: Кэмпбелл и Хэйни готовы к бою

Хирн: Кэмпбелл и Хэйни готовы к бою
10:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Поединок может состояться в августе или сентябре.

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет организовать бой между чемпионом мира по версии WBC в легком весе Дэвином Хэйни и британцем Люком Кэмбеллом.

"Идеальным вариантом был бы бой Девина против Райана Гарсии. Это потрясающий поединок, но его подготовка займет слишком много времени, поэтому мы можем устроить встречу Хэйни и Люка Кэмпбелла.

Я бы очень хотел, чтобы они боксировали друг с другом. Насколько я знаю, Кэмпбелл и Хэйни готовы к такому поединку. Это бой, который я постараюсь организовать в августе или сентябре", - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся в августе 2019 года, Кэмпбелл проиграл украинцу Василию Ломаченко.

Ранее Люк поделился ожиданиями от боя между Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Девин Хэйни.
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