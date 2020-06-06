Ломаченко отправляется в США

Новости спорта:Поединок с американцем запланирован на сентябрь.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко в середине июня прилетит в США для подготовки к бою с Теофимо Лопесом.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе планируют провести в сентябре.

«Я знаю, что Василий Ломаченко прилетит в США в июне», — заявил промоутер Боб Арум.

Бой Ломаченко и Лопеса изначально должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок.

В последнем бою Ломаченко по очкам разобрался с Люком Кэмбеллом, завоевав чемпионский пояс по версии WBC. Лопес добыл титул IBF, нокаутировав в декабре Ричарда Комми.