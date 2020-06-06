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Райан Гарсия сомневается, что выйдет на ринг в назначенную дату

Райан Гарсия сомневается, что выйдет на ринг в назначенную дату
16:05 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Изначально планировался его поединок с Хорхе Линаресом.

Американский легковес Райан Гарсия выразил сомнения насчет своего возвращения на ринг 4 июля.

Изначально на этот день планировался бой Гарсии против венесуэльца Хорхе Линареса, однако переговоры сторон не увенчались успехом.

Впоследствии в числе потенциальных соперников 21-летнего американца фигурировали Эктор Танахара и Мерсито Геста.

«Я ничего не знаю о бое 4 июля. Скорее всего, он не состоится. Очень хочу драться, но сейчас вокруг происходит столько дерьма, так что пока я не готов к возвращению на ринг», — написал Гарсия на своей странице в Twitter.

Гарсия выиграл все свои 20 боев, в 17 случаях Райан побеждал досрочно. В последнем бою американец нокаутировал Франциско Фонсеку уже в первом раунде.

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Бокс, Новости бокса, Хорхе Линарес, Райан Гарсия.
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