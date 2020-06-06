"Мы устали молчать": Уайлдер поддержал протесты в США

Новости спорта:Боксер Деонтей Уайлдер не остался в стороне от проблемы расизма

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) прокомментировал ситуацию с протестами в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Боксера цитирует BoxingScene.

«Дело не в том, что черные выступают против белых. Сейчас каждый чернокожий выступает против расизма. Как будто не было 400 лет рабства. Мы учимся быть сильными уже во чреве матери. Линчевание, побои и пытки каленым железом — все это было в прошлом. Но сейчас им на смену пришли тюрьма, изнасилования и убийства. Все будто вдруг забыли Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга. Эрик Гарнер, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин — все эти люди погибли просто за то, что были собой.

Почему по сей день вы продолжаете убивать наших братьев и сестер? Не помню времен, когда кто-то из нас делал что-то плохое. ddd. Всегда были терпеливы, но сейчас мы устали молчать».

Отметим, ранее протесты в США поддержали и другие известные спортсмены.