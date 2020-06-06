Промоутер Фортуны хочет помешать организации поединка Хэйни - Кэмпбелл

Новости спорта:Левковиц настаивает, что Кэмпбелл должен встретится с Фортуной в следующем бою.

Промоутер бывшего чемпиона мира Хавьера Фортуны, Сэмпсон Левковиц, намерен помешать организации поединка между чемпионом WBC Девином Хэйни и Люком Кэмпбеллом.

В прошлом году Всемирный боксерский совет решил разыграть вакантный пояс между Фортуной и Кэмпбеллом, но из-за пандемии коронавируса поединок не состоялся в апреле, а вскоре Хэйни восстановился после травмы и выразил готовность сразится с Кэмпбеллом в конце этого лета.

Левковиц, ознакомившись с заявлениями промоутера Хэйни – Эдди Хирна, намерен сделать все возможное, чтобы его подопечный не остался наблюдать за всем в стороне.

"Не будет никакого боя между Девином Хэйни и Люком Кэмпбеллом. Хавьер Фортуна является главным претендентом на титул WBC. Со стороны Совета есть постановление насчет Фортуны и Кэмпбелла, чтобы они дрались за временный пояс. Они не могут взять и проигнорировать первого претендента.

Хэйни может провести добровольную защиту против любого боксера из рейтинга, но не против Кэмпбелла, потому что он уже дал свое согласие на бой с Фортуной", - сказал Левковиц в интервью Boxing Scene.