Кличко - один из главных членов команды Холифилда

Новости спорта:57-летний американец считает, что его сила в надежной команде.

Владимир Кличко является одним из главных членов команды бывшего абсолютного чемпиона по боксу Эвандера Холифилда, который активно готовится к возобновлению карьеры.

Об этом было известно и раньше, но теперь Холифилд опубликовал общий снимок, на котором Кличко занимает центральное место вместе с самим Эвандером.

«Вы сильны настолько, насколько сильна команда вокруг вас», – подписал совместное фото 57-летний американец.

Отметим, что в команду Холифилда также вошли бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Антонио Тарвер и фитнесс-тренер Энтони Роудс.