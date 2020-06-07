Когда Беринчик встретится в ринге с Ломаченко

Новости спорта:Для этого понадобится больше года.

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (13-0, 9 КО) рассказал, насколько реален его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

«У нас с Ломаченко одна весовая категория. Я движусь по ветке WBO, а он сейчас является чемпионом мира. Я седьмой в рейтинге и не исключаю возможности продвижения вверх по таблице. Стану официальным претендентом, и ему придет письмо или предложение с возможной датой нашего поединка.

Но пока до этого далеко, и боев еще надо провести 3-4. Для этого понадобится больше года, может полтора. Вдруг Вася станет абсолютным чемпионом и пойдет дальше», – сказал Беринчик.