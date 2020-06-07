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Джошуа получил травму и выбыл на месяц

Джошуа получил травму и выбыл на месяц
13:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:На восстановление ему понадобится больше месяца.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа травмировал левое колено во время тренировки. Отмечается, что британец не повредил связки или кости, однако в ближайшее время он будет передвигаться на костылях.

Сообщается, что на восстановление Джошуа понадобится от четырех до шести недель.

Напомним, что Энтони должен провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в бою с болгарином Кубратом Пулевым. Несмотря на подписанный контракт, в мае появилась информация, что следующим соперником Энтони может стать Тайсон Фьюри, а их поединок запланирован на декабрь.

Позднее промоутер Эдди Хирн опроверг информацию о переговорах с представителями Фьюри и отметил, что в приоритете у Джошуа бой с Пулевым.

Джошуа владеет тремя чемпионскими поясами, отобранными в реванше у Энди Руиса в декабре прошлого года.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости, Эдди Хирн.
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