Тайсон Фьюри: Я был рожден для бокса

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри уверен в себе и своих силах.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что он лучший боксер, который когда-либо жил на планете Земля. По его словам, он был рожден, чтобы драться.

«За последнюю тысячу лет не было супертяжа, который мог бы справиться со мной, кто бы победил меня. Я величайший боксер, который когда-либо жил [на Земле]. И это я еще скромничаю».

«Я был рожден для бокса. Сейчас я сражаюсь на крупнейших аренах в мире, и каждый раз делаю это успешно», — сказал Фьюри.

Фьюри следующий бой, скорее всего, проведет против Деонтея Уайлдера. Поединок может пройти в ноябре-декабре 2020 года в Китае, Австралии или Лас-Вегасе.

Заключительный поединок трилогии Фьюри — Уайлдер был перенесен из-за пандемии COVID-19. В феврале Тайсон нокаутировал Деонтея, отобрав у него чемпионский титул, а первый их поединок в 2018 году завершился вничью.

В случае, если бой между Уайлдером и Фьюри не состоится, британцу предстоит поединок с Диллианом Уайтом. Ранее WBC обязала Тайсона провести защиту чемпионского пояса против Уайта до 21 февраля 2021 года.