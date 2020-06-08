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Менеджер Кличко оценил ситуацию в хэвивейте

Менеджер Кличко оценил ситуацию в хэвивейте
17:07 Сегодня Телеграф vringe.com

Новости спорта:Бернд Бенте дал прогноз на третий поединок Фьюри и Уайлдера.

Менеджер бывшего гегемона хэвивейта украинца Владимира Кличко Бернд Бёнте размышляет о том, кто же является действующим доминатором дивизиона — чемпионские титулы поделили между собой британцы Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

«Считаю, они и являются лидерами дивизиона. Кто победит в очной схватке? — задумался Бёнте. — Очень конкурентное противостояние. Тяжело определиться с фаворитом. Все хотели бы увидеть их схватку».

Чемпион WBC Фьюри и обладатель титулов WBA Super, WBO, IBF Джошуа тоже (как минимум на словах) мечтают помериться силами, но у каждого из них есть контрактные обязательства: первый обязан дать реванш американцу Дионтэю Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), второй — драться с обязательным претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Мнение Бёнте: «Джошуа победит Пулева нокаутом до 6-го раунда. Это будет примерно такое же противостояние, как между Кубратом и Владимиром (ноябрь, 2014 год, победа Кличко КО 5). Бокс Пулева несколько ограничен, он не прыгнет выше головы. Да и не панчер он. А после поражения Владимиру оппонентов топ-уровня у него не было. В противостоянии Уайлдера и Фьюри поставлю на Тайсона. Но я уверен, что их третий поединок получится гораздо интереснее второго (февраль, 2020 год, победа Фьюри ТКО 7). Думаю, Уайлдер сделает выводы и будет боксировать лучше».

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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