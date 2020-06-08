Тренер: Пакьяо всегда готов, потому что он никогда не запускает себя

Новости спорта:Филиппинец Мэнни Пакьяо тренируется постоянно.

Бубой Фернандес один из тренеров и старых друзей экс-чемпиона мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал о нынешней физической форме филиппинца. Специалиста цитирует BoxingScene.

«У нас не будет с этим проблем, поскольку он не бросал тренироваться. Так что, когда появится расписание, мы без проблем приведем его в норму. Я сказал в его последний День рождения, что двух боев будет достаточно, ему больше нечего доказывать. Хотя, учитывая его статус и заслуги, с ним тяжело об этом разговаривать. В конечном счете, решение останется за ним.

Мэнни всегда готов, потому что он никогда не запускает себя. И это не зависит от того, есть ли рядом с ним тренер или нет».