Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) занимает второе место в обновленном рейтинге лучших полутяжей по версии Thе Ring.
Топ-10 полутяжей:
Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) – чемпион WBC и IBF
Александр Гвоздик (17-1, 14 КО)
Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) – чемпион WBA
Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО)
Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)
Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)
Баду Джек (22-3-3, 13 КО)
Маркус Браун (23-1, 16 КО)
Джо Смит (25-3, 20 КО)
Доминик Безель (30-1, 13 КО)
Интересно, что Гвоздик находится выше Бивола, хоть и не владеет никаким поясом.