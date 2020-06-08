Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring

Новости спорта:Выше украинца только Артур Бетербиев.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) занимает второе место в обновленном рейтинге лучших полутяжей по версии Thе Ring.

Топ-10 полутяжей:

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) – чемпион WBC и IBF

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО)

Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) – чемпион WBA

Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО)

Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)

Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)

Баду Джек (22-3-3, 13 КО)

Маркус Браун (23-1, 16 КО)

Джо Смит (25-3, 20 КО)

Доминик Безель (30-1, 13 КО)

Интересно, что Гвоздик находится выше Бивола, хоть и не владеет никаким поясом.