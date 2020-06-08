Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)

Новости спорта:Пока все еще нет точной даты выхода фильма.

Уже давно известно, что об Анатолии Ломаченко снят документальный фильм «Папаченко». Планировалось, что он выйдет на экран перед боем Ломаченко – Лопес. Но этот поединок был перенесен.

Из слов режиссера Сергея Долбилова стало известно, что планы подкорректировали и выход на экран планируется летом (без уточнений).

Однако сейчас всплыла еще одна интересная деталь. Маркетолог Яна Ляшенко рассказала о том, что целью создателей фильма «Папаченко» является его продажа Netflix. То, достигли ли они каких-то успехов на этой почве, не уточняется.