Фьюри: За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной

Новости спорта:Британец считает, что был рожден для того, чтобы драться.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил себя «величайшим бойцом, который когда-либо жил».

«За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной, который мог бы мог меня победить. Я величайший боец, который когда-либо существовал. И это я еще скромничаю.

Я был рожден, чтобы драться. Сейчас я сражаюсь на крупнейших мировых аренах и каждый раз показываю настоящее шоу», – сказал Фьюри.

Напомним, следующий бой Фьюри должен провести против американца Деонтея Уайлдера, у которого он отобрал титул 23 февраля нынешнего года. Дата очередного реванша пока неизвестна.