Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гонщик NASCAR потерял сознание после 500-мильного заезда (Видео)
Гонщик NASCAR потерял сознание после 500-мильного заезда (Видео)
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring

Фьюри: За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной

Фьюри: За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной
07:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец считает, что был рожден для того, чтобы драться.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил себя «величайшим бойцом, который когда-либо жил».

«За последнюю тысячу лет не было супертяжеловеса, который мог бы справиться со мной, который мог бы мог меня победить. Я величайший боец, который когда-либо существовал. И это я еще скромничаю.

Я был рожден, чтобы драться. Сейчас я сражаюсь на крупнейших мировых аренах и каждый раз показываю настоящее шоу», – сказал Фьюри.

Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира

Напомним, следующий бой Фьюри должен провести против американца Деонтея Уайлдера, у которого он отобрал титул 23 февраля нынешнего года. Дата очередного реванша пока неизвестна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
02 Денисов: Арбитр матча Днепр-1 - Львов будет отстранен (Видео)
03 Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
04 Динамо вернет из аренды целую когорту игроков
05 Чемпион UFC согласен перейти в бокс за $1 миллиард
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь