Майк Тайсон почтил память Джорджа Флойда, встав на колено (Фото)

Новости спорта:Легендарный боец не остался в стороне от событий, который происходят в США.

Знаменитый 53-летний американский боксер Майк Тайсон не остался в стороне от событий, которые разворачиваются в США.

«Железный Майк» опубликовал в соцсетях фото, на котором он стоит на одном колене, выражая поддержку протестующим в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 8 Июн 2020 в 10:11 PDT

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.