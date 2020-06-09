Майк Тайсон почтил память Джорджа Флойда, встав на колено (Фото)

Знаменитый 53-летний американский боксер Майк Тайсон не остался в стороне от событий, которые разворачиваются в США.
«Железный Майк» опубликовал в соцсетях фото, на котором он стоит на одном колене, выражая поддержку протестующим в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.