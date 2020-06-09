Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гонщик NASCAR потерял сознание после 500-мильного заезда (Видео)
Гонщик NASCAR потерял сознание после 500-мильного заезда (Видео)
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring

Майк Тайсон почтил память Джорджа Флойда, встав на колено (Фото)

Майк Тайсон почтил память Джорджа Флойда, встав на колено (Фото)
08:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Легендарный боец не остался в стороне от событий, который происходят в США.

Знаменитый 53-летний американский боксер Майк Тайсон не остался в стороне от событий, которые разворачиваются в США.

«Железный Майк» опубликовал в соцсетях фото, на котором он стоит на одном колене, выражая поддержку протестующим в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Майк Тайсон, Бокс новости, Джордж Флойд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
02 Денисов: Арбитр матча Днепр-1 - Львов будет отстранен (Видео)
03 Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
04 Динамо вернет из аренды целую когорту игроков
05 Чемпион UFC согласен перейти в бокс за $1 миллиард
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь