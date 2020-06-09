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Бивол оценил поражение Гвоздика от Бетербиева

Бивол оценил поражение Гвоздика от Бетербиева
10:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксер отметил, что всему виной проблемы с психологией.

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о поражении украинца Александра Гвоздика в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

"Меня не удивил результат. Артур отлично подготовился и показал сильное выступление. В принципе, я и рассматривал Бетербиева в качестве фаворита. Разочаровал ли Гвоздик? Сложно сказать. Он отличный боксер, но мне кажется, что он не подошел к бою в правильной психологической форме".

"Я заметил, что Саша был уставшим. Во всех его боях, которые я видел до этого, он очень хорошо дышал и не уставал. А против Бетербиева его подвела выносливость. Это может быть связано с психологическим давлением. Нередко выносливость завязана на психологии", - цитирует Бивола Sportbox.

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Напомним, что в октябре 2019 года россиянин одержал досрочную победу над украинцем, отобрав титул WBC.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Гвоздик не был готов к бою с Бетербиевым.

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Бокс, Александр Гвоздик, Бокс новости, Дмитрий Бивол.
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