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Третий бой Фьюри и Уайлдера может состояться в Австралии

Третий бой Фьюри и Уайлдера может состояться в Австралии
13:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Местный промоутер ранее уже сотрудничал с Бобом Арумом.

Заключительный бой трилогии противостояния Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера может состояться 26 декабря в Австралии.

Австралийский промоутер Дин Лонерган заявил о готовности организовать поединок на стадионе Сидней Банквест.

Ранее Лонерган сотрудничал с со-промоутером Фьюри Бобом Арумом, главой компании Top Tank, а в 2017 году организовал в Австралии бой между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном.

Помимо Зеленого континента, Арум рассматривает варианты с проведением боя в Китае или Лас-Вегасе.

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Предыдущий бой Фьюри и Уайлдера состоялся в феврале: британец нокаутировал американца, отобрав у того чемпионский титул по версии WBC в хэвивейте. В первом поединке боксеры не выявили сильнейшего.

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