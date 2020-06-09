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Уоррен рассказал, когда большой бокс вернется в Британию

Уоррен рассказал, когда большой бокс вернется в Британию
17:07 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Компания британского промоутера Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions планирует возобновить проведение вечеров бокса в Великобритании в июле этого года.

Даты и состав шоу будут объявлены позднее, после переговоров с Британским советом по надзору над боксом, который рекомендует проводить бои без зрителей и не включать в шоу более пяти поединков.

Ожидается, что они будут проходить в студии британского телеканала BT Sports в Лондоне. Ранее там никогда не проводились боксерские поединки, но студия регулярно использовалась для пресс-конференции, в частности там проходила пресс-конференция перед первым боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в 2018 году.

«Нам должны дать зеленый свет в ближайшие дни, когда мы утвердим все вопросы с Советом, — цитирует Уоррена Boxingscene.com. — Первое шоу возглавит бой за титул чемпиона Британии. Мы намерены в начале проводить по одном шоу в неделю. Мы сможем проводить только по пять боев в каждом вечере, и у нас много боксеров, которые хотят выйти на ринг».

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Отметим, что другой британский промоутер Эдди Хирн намерен провести свое первое шоу после пандемии коронавируса 25 июля на территории поместья в Эссексе, где находится штаб-квартира промоутерской компании Matchroom.

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Великобритания, Бокс, Карантин, Новости бокса, Коронавирус, Фрэнк Уоррен.
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