Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Джордж Форман назвал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими в истории тяжёлого веса. На первое место 71-летний Форман поставил знаменитого Джо Луиса, на счету которого 66 побед и 3 поражения, а на второе — непобеждённого Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 49 боях, сообщает The Sun.
Мохаммед Али и Майк Тайсон, одни из самых узнаваемых боксёров, стали в списке Формана пятым и восьмым соответственно.
Топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов (версия Джорджа Формана):
1. Джо Луис
2. Рокки Марчиано
3. Джон Л. Салливан
4. Джек Джонсон
5. Мохаммед Али
6. Флойд Паттерсон
7. Леннокс Льюис
8. Майк Тайсон
9. Эвандер Холифилд
10. Джек Демпси.