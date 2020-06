Деревянченко пожелал удачи Гвоздику

Украинский средневес Сергей Деревянченко прокомментировал новость о том, что экс-чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик завершил карьеру.

Боксер пожелал удачи своему 33-летнему соотечественнику и стать еще успешнее.

"Спасибо и удачи, мой друг! Желаю быть еще лучше и успешнее после профессионального бокса", - написал Деревянченко.

Thank you and good luck, my friend! Wish you to be even better and more successful after pro-boxing!



@AlexandrGvozdyk pic.twitter.com/Wnx7GRyEoR

— Sergiy Derevyanchenko (@SDerevyanchenko) June 9, 2020