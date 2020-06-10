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Легендарный Боб Арум прокомментировал уход Гвоздика

Легендарный Боб Арум прокомментировал уход Гвоздика
11:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Известный промоутер прокомментировал решение украинца завершить карьеру.

Глава компании Top Rank Боб Арум высказался об Александре Гвоздике, который объявил о завершении карьеры.

«Мы с удовольствием вели дела Александра Гвоздика. Он проявил себя не только как великий боец, но и один из самых интеллигентных боксеров. Это была честь представлять его интересы. Мы хорошо с ним поработали и привели Гвоздика к званию чемпиона мира.

Теперь он решил заняться бизнесом. Мы знаем, что он преуспеет в этом благодаря своему характеру и настойчивости. Желаем удачи ему», - сказал Арум.

Ранее решение Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.

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На профессиональном ринге Александр Гвоздик провел 18 боев, в 17 добыл победу. 18 октября 2019 года украинец проиграл нокаутом Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

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Бокс, Александр Гвоздик, Боб Арум.
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