Легендарный Боб Арум прокомментировал уход Гвоздика

Новости спорта:Известный промоутер прокомментировал решение украинца завершить карьеру.

Глава компании Top Rank Боб Арум высказался об Александре Гвоздике, который объявил о завершении карьеры.

«Мы с удовольствием вели дела Александра Гвоздика. Он проявил себя не только как великий боец, но и один из самых интеллигентных боксеров. Это была честь представлять его интересы. Мы хорошо с ним поработали и привели Гвоздика к званию чемпиона мира.

Теперь он решил заняться бизнесом. Мы знаем, что он преуспеет в этом благодаря своему характеру и настойчивости. Желаем удачи ему», - сказал Арум.

Ранее решение Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.

На профессиональном ринге Александр Гвоздик провел 18 боев, в 17 добыл победу. 18 октября 2019 года украинец проиграл нокаутом Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.