Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории

Новости спорта:Флойд поставил себя на первое место, а Мухаммеда Али - на пятое.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер определил пятерку лучших боксеров в истории.

На первое место Флойд незамедлительно поставил себя, обозначив свою карьеру в третьем лице.

"Он победил больше чемпионов мира, чем любой другой боец, да еще и за более короткое время. У него самый высокий процент точных попаданий, а удары он пропускал реже других. Он был чемпионом мира 18 лет в пяти различных весовых категориях".

На вторую строчку экс-боксер поставил Роберто Дурана, третьим в его списке стал Пернелл Уитакер, а на четвертом месте оказался Хулио Сесар Чавес

Далее Мейвезер высказался о легендарном Мухаммеде Али. Флойд отдал своему соотечественнику пятую строчку.

"Али был чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Главная заслуга Мухаммеда - он отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не защищали своих людей", - цитирует Флойда Mirror со ссылкой на ESPN.

Напомним, что непобежденный боксер завершил карьеру в августе 2017 года. За всю карьеру он провел 50 боев и одержал 50 побед.