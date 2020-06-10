Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории

Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории
14:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Флойд поставил себя на первое место, а Мухаммеда Али - на пятое.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер определил пятерку лучших боксеров в истории.

На первое место Флойд незамедлительно поставил себя, обозначив свою карьеру в третьем лице.

"Он победил больше чемпионов мира, чем любой другой боец, да еще и за более короткое время. У него самый высокий процент точных попаданий, а удары он пропускал реже других. Он был чемпионом мира 18 лет в пяти различных весовых категориях".

На вторую строчку экс-боксер поставил Роберто Дурана, третьим в его списке стал Пернелл Уитакер, а на четвертом месте оказался Хулио Сесар Чавес

Далее Мейвезер высказался о легендарном Мухаммеде Али. Флойд отдал своему соотечественнику пятую строчку.

"Али был чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Главная заслуга Мухаммеда - он отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не защищали своих людей", - цитирует Флойда Mirror со ссылкой на ESPN.

Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира

Напомним, что непобежденный боксер завершил карьеру в августе 2017 года. За всю карьеру он провел 50 боев и одержал 50 побед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
03 Итальянские СМИ сообщают об уходе Роналду из Ювентуса
04 "Я там страдал": Экс-игрок Динамо Че Че пожаловался на расизм в Украине
05 СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь