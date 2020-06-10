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Пример для Ломаченко: Постол прибыл в США (Фото)

Пример для Ломаченко: Постол прибыл в США (Фото)
17:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Показал пример Ломаченко, как добраться в Америку, если хочешь боксировать.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) успешно добрался из Украины в Лос-Анджелес.

В США он продолжит подготовку к поединку с действующим чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

"Прилетел на подготовку. Надеюсь, в этот раз бой состоится! Как у нас говорят, Бог любит троицу!", - написал Постол в Instagram, поделившись фото из Лос-Анджелеса.

Ожидается, что бой Постол - Рамирес состоится в первой половине августа. Это поединок уже дважды переносился из-за коронавируса.

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Постол показал пример другому украинскому боксеру Василию Ломаченко, от возвращения которого в США зависит его бой с Лопесом.

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Все по теме:

WBC, Василий Ломаченко, Виктор Постол.
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