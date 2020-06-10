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Бывший менеджер братьев Кличко: Их подвиг никогда не удастся повторить

Бывший менеджер братьев Кличко: Их подвиг никогда не удастся повторить
17:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший менеджер украинских боксеров прокомментировал их сотрудничество.

Бывший менеджер братьев Кличко и исполнительный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте рассказал о знакомстве с украинскими боксерами и работе с ними.

"В 1995 году в Берлине я впервые увидел Владимира в ринге, еще когда он был аматором. В 1996 году я лично встретился с братьямии. На один из боев их пригласил тогда Клаус Петр Коля. Мое первое впечатление о моих братьях? Что они очень высокие (смеется). У меня рост 190 см, но они произвели огромное впечатление.

Благодаря моей журналистской профессии у меня была возможность интенсивно знакомиться с ними. Когда они начали свободно говорить по-немецки, я приглашал братьев Кличко в роли экспертов на ТВ во время боксерских шоу в Германии или тех, которые я прокомментировал в США.

Братья Кличко увидели, что я хорошо заботился о них, и спросили меня, хочу ли я стать их менеджером. Мы работали вместе так пять лет, и после этого в 2007 году мы создали собственную компанию – Виталий, Владимир и я. Я управлял нашей компанией как начальник. Это было время, когда мы организовывали большие поединки, десять раз на футбольном стадионе в Германии. Это было прекрасное время, полное успеха, которое продолжалось до 2017 года.

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Кличко стали популярными во всем мире и были отличным брендом. В 2008 году оба брата стали чемпионами в супертяжелом весе, а в 2011 году, после дуэли с Дэвидом Хэем, братья Кличко имели все титулы в супертяжелом весе в своей семье. Я думаю, что этот подвиг никогда не может повториться - два брата, которые имеют все титулы в супертяжелом весе", - цитирует Бенте http://wringu.net/.

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бернд Бенте.
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