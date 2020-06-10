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Фьюри и Джошуа проведут два боя

Фьюри и Джошуа проведут два боя
18:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Первый поединок может состояться уже следующим летом.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что его клиент, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), достиг договоренности о двух боях против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

По словам промоутера, переговоры об унификации титулов уже в процессе, на данный момент прорабатываются начальные условия для предстоящих поединков.

«Мы достигли больших успехов в переговорах, но нам еще многое предстоит преодолеть. Сейчас мы анализируем возможные места и даты проведения.

Также не нужно забывать, что у нас есть обязательный претендент, Диллиан Уайт, с которым нужно провести защиту до сражения с Фьюри.

На данный момент можно утверждать, что Джошуа и Фьюри предварительно согласились с финансовыми условиями. Это главная положительная новость.

Что касается сроков, то первый поединок может состояться следующим летом. Это будет 2021 год.

Пока мы не подписали контракты, потому что еще есть над чем работать. Самая трудная часть любой сделки – это финансовый элемент», – сказал Хирн.

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Напомним, до возможной унификации титулов Джошуа еще предстоит встреча с Кубратом Пулевым и победителем боя Александр Усик - Дерек Чисора. Фьюри ждет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

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Тайсон Фьюри, Джошуа, Эдди Хирн.
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