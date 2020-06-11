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Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)

Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
06:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинский боксер неожиданно решил завершить карьеру боксера.

Один из лучших современных боксеров Украины, плеяды "Ломаченко - Усик" 33-летний харьковчанин Александр Гвоздик повесил перчатки на гвоздь.Помимо его великолепной любительской карьеры (бронзовый призёр Олимпийских игр (2012), чемпион Универсиады (2013) в категории до 81 кг), он стал чемпионом мира на профиринге.

Мы вспоминаем два чемпионских боя с участием Гвоздика: яркая победа над канадским Суперменом Адонисом Стивенсоном и последний бой на профиринге против Артура Бетербиева.

Адонис Стивенсон - Александр Гвоздик

1 декабря 2018

Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе, добыв тяжелейшую победу над канадским чемпионом Адонисом Стивенсоном. В 11 раунде 31-летний "Гвоздь" отправил 41-летнего "Супермена" в нокаут.

Артур Бетербиев - Александр Гвоздик

19 октября 2019

В начале поединка небольшого преимущества добился Бетербиев, за которым с небольшим перевесом остались первые два раунда. Последующие два отрезка прошли в равной борьбе. Боксёры обменивались острыми уколами.

Решающим в поединке стал 10-й раунд, в котором Бетербиеву удалось несколько раз попасть акцентированными ударами, отправив Гвоздика сначала в один нокдаун, а затем во второй. Вскоре после этого Бетербиеву удалось нанести решающий удар и оформить победу и чемпионские пояса по двум версиям в полутяжёлом весе.

Гвоздик побеждал на карточках судей по итогам 9 раундов.

У Бетербиева теперь два пояса - IBF и WBC. Для Гвоздика это было первое и, как оказалось, последнее поражение на профиринге.

 

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Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, Артур Бетербиев.
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