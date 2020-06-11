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Красюк: Мы хотим провести бой Усика как можно скорее

Красюк: Мы хотим провести бой Усика как можно скорее
07:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец претендует на бой с Энтони Джошуа.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный должен провести чемпионский бой в хэвивейте как можно скорее.

«Усик отказался от высоких достижений в тяжелом весе, чтобы получить статус обязательного претендента на чемпионский бой в супертяжелом весе. Будучи его промоутером, я должен сделать все, чтобы его жертва не была напрасной».

«Наша задача — сделать чемпионский бой для Усика в хэвивейте как можно скорее. Мы будем стоять на своем».

Изначально бой Усика с Дереком Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне. Поединок был перенесен после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить бои в стране до конца мая из-за пандемии коронавируса.

Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

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Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

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Бокс, Александр Усик, Александр Красюк.
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