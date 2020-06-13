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Редкач уверен, что Гвоздик еще вернется

Редкач уверен, что Гвоздик еще вернется
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф xsport.ua
Иван Редкач - о завершении карьеры Гвоздика.

Украинский полусредневес Иван Редкач считает, что Александр Гвоздик, который завершил карьеру, еще вернется на ринг.

"Решение Саши где-то удивило, но его можно понять. Это его личное решение, это его жизнь, у него большая семья, супруга, трое детей. Поэтому ему намного виднее, как проживать свою жизнь".

"Но я считаю, что несмотря на его последний проигрыш Артуру Бетербиеву, я его все же считаю самым сильным бойцом своего дивизиона. А то, что он проиграл Бетербиеву, на мой взгляд, это то, что были допущены определенные ошибки в тренировочном лагере, из которых Саша сделал все необходимые выводы и это сделало его, уверен, еще сильнее.

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Я считаю, что он талантливый и амбициозный спортсмен и он вернется, и проведет реванш с Бетербиевым, а результат этого поединка будет абсолютно иным. И мы еще увидим Сашу чемпионом мира", - сказал Редкач в интервью Xsport.

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Александр Гвоздик, Иван Редкач.

Автор:

Телеграф
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