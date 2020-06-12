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Хирн назвал неожиданное место проведения боя Усик - Чисора

Хирн назвал неожиданное место проведения боя Усик - Чисора
08:40 Сегодня Телеграф xsport Фото: Facebook
Обновлено: 08:42 Сегодня
Промоутер Эдди Хирн понимает, что хорошо заработать на поединке Усик - Чисора уже не получится и бой может состояться даже в саду его промоутерской кампании.

Глава промоуетрской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что долгожданный бой между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может пройти в небольшом комплексе промоушена в саду особняка Хирна. Несмотря на то, что Чисора ранее заявлял о нецелесообразности боя в таком месте, Хирн понимает, что больших денег все равно заработать на этом поединке у него не получится.

«Я не уверен, что Чисора подерется в ММА. Слушайте, может быть, Усик – Чисора состоится в саду Matchroom Boxing. Это еще один бой, где можно заработать несколько миллионов с входных билетов. На эти деньги мы сейчас рассчитывать не можем».

По словам Чисоры, он все же намерен дебютировать в промоушене MMA Bellator, а затем драться с Усиком.

Ранее была информация, что бой Поветкин – Уайт может пройти в комплексе Хирна.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн, Усик - Чисора, Matchroom Boxing.

Автор:

Телеграф
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