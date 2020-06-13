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Скандальный боксер-чемпион завершил карьеру, не дождавшись супер-боя с Канело

Скандальный боксер-чемпион завершил карьеру, не дождавшись супер-боя с Канело
15:08 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм
Билли Джо Сондерс посредством соцсетей объявил о завершении боксерской карьеры.

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твиттер:

"Спасибо боксу за все, что он сделал для меня. 29-0"

Билли Джо Сондерс угодил в очередной скандал

Напомним, что Сондер 3 мая должен был провести объединительный бой против мексиканца Сауля Альвареса, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что на сегодня Билли Джо высоко котируется во всех рейтингах боксерских организаций: WBC (3), WBA (6), WBO (1) и IBF (3).

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Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.

Автор:

Телеграф
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