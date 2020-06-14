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Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри

Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
16:49 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Facebook
Объединительный поединок Джошуа- Фьюри намечен на следующий год.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок за объединение поясов между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям IFB, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа готовы принять несколько стран. При этом маловероятно, что бой пройдет в Великобритании.

«У нас много предложений, из Китая, Саудовской Аравии. Любая страна захочет принять бой такого уровня. Многие хотели бы провести его в Великобритании, но другие страны готовы сделать лучшее предложение».

«У нас будет сделка на два боя. Они пройдут в разных местах. Если удастся провести его в Великобритании, это будет фантастически», — сказал промоутер.

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Объединительный бой двух британских супертяжеловесов запланирован на 2021 год. Предполагается проведение двух боев, оба чемпиона разделят гонорар поровну за первый поединок.

Напомним, что Энтони должен провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в бою с болгарином Кубратом Пулевым. Поединок должен был пройти 20 июня в Лондоне, но впоследствии был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Что касается Фьюри, то Тайсон в июле планировал провести заключительный бой трилогии с Деонтеем Уайлдером, но из-за пандемии COVID-19 он был перенесен на октябрь. В свою очередь, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что очередная встреча двух ведущих супертяжеловесов состоится не ранее чем в ноябре или декабре.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Эдди Хирн, Джошуа - Фьюри.

Автор:

Телеграф
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