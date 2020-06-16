The Ring не включил Усика в топ-10 рейтинга

Александр Усик не вошел в топ-10 рейтинга от The Ring.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе и обязательный претендент на пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе украинец Александр Усик не попал в список 10 лучших боксеров хэвивейта по версии авторитетного журнала The Ring.

Как сообщает официальный сайт издания, Усик входит в число пяти претендентов.

Список супертяжей возглавляет чемпион - Тайсон Фьюри. Далее идут Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Энди Руис, Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Оскар Ривас и Кубрат Пулев.

Претенденты: Даниэль Дюбуа, Эфе Аджагба, Филип Хргович, Агит Кабайел, Александр Усик.

Напомним, Усик провел лишь один поединок в супертяжелом весе, победив досрочно американца Чазза Уизерспуна 12 октября прошлого года.