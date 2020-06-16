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Красюк ответил на заявление Боба Арума

Красюк ответил на заявление Боба Арума
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф
Промоутер Красюк заявил, что Усику не нужно ни с кем драться, чтобы быть обязательным претендентом.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк ответил на заявление Боба Арума о том, что Усику следует доказать право боя с Джошуа.

«Усику не нужно ни с кем драться, чтобы доказать свое право на то, чтобы быть обязательным претендентом. Он был назначен официальным претендентом WBO почти год назад и должен встретиться с Энтони Джошуа как только это станет возможным», — написал Красюк в Instagram.

Ранее президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель заявил, что чемпион WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа должен защитить титул в бою с Александром Усиком, прежде чем проводить объединительный поединок с Тайсоном Фьюри.

Сообщалось, что Джошуа и Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в следующем году. Оба боксеры согласны на два поединка. В данный момент Джошуа владеет поясами IFB, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, а Фьюри — обладатель титула WBC.

Напомним, что Джошуа должен провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в бою с болгарином Кубратом Пулевым. Поединок должен был пройти 20 июня в Лондоне, но впоследствии был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Усик в следующем поединке должен встретиться с Дереком Чисорой. Бой был запланирован на 23 мая в Лондоне, но поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна. Украинец — обязательный претендент на чемпионский титул WBO в супертяжелом весе.

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Все по теме:

Боб Арум, Александр Усик, Александр Красюк.

Автор:

Телеграф
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