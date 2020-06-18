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Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри

Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Хирн рассказал, заключат ли сделку Джошуа и Усик перед боем с Фьюри.

Промоутер Энтони Джошуа (23-1,21 КО) Эдди Хирн прокомментировал вероятность того, что британец встретится с его вторым подопечным Александром Усиком (17-0, 13 КО) перед боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

"Нужно ли провести бой с Усиком прежде, чем боксировать с Фьюри? Возможно. Заключим ли мы сделку? Может быть.

Позволит ли WBO провести сначала поединок с Фьюри? Пока никто не знает. Мы действительно очень этого хотим.

Диллиан Уайт в приоритете на бой с Фьюри за титул WBC, так что он может встретиться с ним раньше, чем Джошуа", - сказал Хирн в интервью Boxing Social.

Следующий бой Джошуа запланирован против Кубрата Пулева, претендующего на титул IBF. Отметим, что Александр Усик является главным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа, а Уайт - на пояс WBC, обладателем которого является Тайсон Фьюри.

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Ранее Боб Арум предложил Усику провести бой не с Джошуа, а с Уайтом. На это предложение отреагировал промоутер украинца Александр Красюк.

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Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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