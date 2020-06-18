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Один из самых сложных соперников Ломаченко проведет бой в сентябре

Один из самых сложных соперников Ломаченко проведет бой в сентябре
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Менеджер боксера назвал вероятных соперников.

Экс-чемпион мира Хохе Линарес проведет бой в сентябре. Менеджер боксера Стив Ким назвал вероятных соперников боксера, среди которых есть и Райан Гарсия.

"Менеджер Хорхе Линареса, Хоче Де Ла Крус, заявляет, что его клиент вернется в сентябре. Желаемый соперник – Райан Гарсия. Также Де Ла Крус отметил, что если не договорятся с Гарсией, то постараются организовать бой с Люком Кэмпбеллом или Дэвином Хэйни. Они хотят реальный поединок", - цитирует жкрналиста Стива Кима boxingnews24.com.

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Ранее Райан Гарсия заявил, что его бой с Линаресом не состоится.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес.

Автор:

Телеграф
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