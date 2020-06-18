Один из самых сложных соперников Ломаченко проведет бой в сентябре

Менеджер боксера назвал вероятных соперников.

Экс-чемпион мира Хохе Линарес проведет бой в сентябре. Менеджер боксера Стив Ким назвал вероятных соперников боксера, среди которых есть и Райан Гарсия.

"Менеджер Хорхе Линареса, Хоче Де Ла Крус, заявляет, что его клиент вернется в сентябре. Желаемый соперник – Райан Гарсия. Также Де Ла Крус отметил, что если не договорятся с Гарсией, то постараются организовать бой с Люком Кэмпбеллом или Дэвином Хэйни. Они хотят реальный поединок", - цитирует жкрналиста Стива Кима boxingnews24.com.

Ранее Райан Гарсия заявил, что его бой с Линаресом не состоится.